Giulia De Lellis, nuovo arrivo in famiglia: “Si amano già” – FOTO (Di mercoledì 17 marzo 2021) Giulia De Lellis, nuovo arrivo in famiglia: “Si amano già”. Da diverse settimane, Giulia sta riflettendo sulla possibilità di dare un fratellino al piccolo Tommaso Giulia De Lellis è una delle influencer più amate del mondo del web. È entrata nel mondo della televisione quando aveva appena vent’anni e decise di entrare a far parte L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 17 marzo 2021)Dein: “Sigià”. Da diverse settimane,sta riflettendo sulla possibilità di dare un fratellino al piccolo TommasoDeè una delle influencer più amate del mondo del web. È entrata nel mondo della televisione quando aveva appena vent’anni e decise di entrare a far parte L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

lochiediame : la mia vicina di casa 16nne che mi chiede di aiutarla a fare la tesina su Giulia De Lellis..... GIULIA DE LELLIS, E… - LOUXHAYLOR : RT @annoiatoh24: cara Giulia de lellis il problema dell'età lo posso capire fino ai 13 anni dopo un po' non puoi nasconderti dietro questa… - iamylo_ : RT @annoiatoh24: cara Giulia de lellis il problema dell'età lo posso capire fino ai 13 anni dopo un po' non puoi nasconderti dietro questa… - itwasworn : RT @prblematiczain: vi ricordo che Giulia de Lellis, quella che si è scusata ADESSO per aver detto 5 anni fa che le curvy non sono un bel v… - SoniaFrizziero : RT @annoiatoh24: cara Giulia de lellis il problema dell'età lo posso capire fino ai 13 anni dopo un po' non puoi nasconderti dietro questa… -