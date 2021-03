Giugliano | blitz campo rom | sequestrate 16 auto e 300 chili di attrezzi

Advertising

zazoomblog : Giugliano carabinieri in azione: blitz al campo rom - #Giugliano #carabinieri #azione: -

Ultime Notizie dalla rete : Giugliano blitz

Il Mattino

LA SICUREZZA, controlli anti - Covid della polizia municipale: chiusi e... Ma non solo. Purtroppo a ridosso degli insediamenti si concentra anche buona parte degli sversamenti illeciti di ...APPROFONDIMENTI IL CASO Napoli,alle Case Nuove:maltratta la moglie, arrestato L'OMAGGIO ... IL RAID, incendio in un capannonedistrutta azienda che produce...GIUGLIANO – A Giugliano in Campania, in zona Asi, il comando provinciale Carabinieri di Napoli ha disposto un massiccio servizio di contrasto ai fenomeni di deposito abusivo, smaltimento illecito di ...GIUGLIANO – A Giugliano in Campania, in zona Asi, il comando provinciale Carabinieri di Napoli ha disposto un massiccio servizio di contrasto ai fenomeni di deposito abusivo, smaltimento illecito di r ...