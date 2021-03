Giugliano | atti osceni | urina sulla biancheria e minacce | così perseguitava la vicina

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Carabinieri in azione a, arrestato stalker. I militari dell’arma della Stazione di, hanno arrestato – in esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare – un 44 enne del posto, gravemente indiziato per il reato dipersecutori. Arrestato stalker aI Carabinieri hanno accertato che l’uomo, ormai da alcuni anni, aveva posto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

TuttoQuaNews : RT @mattinodinapoli: Atti osceni e pipì sui panni stesi: arrestato lo stalker che perseguitava una vedova a Giugliano - mattinodinapoli : Atti osceni e pipì sui panni stesi: arrestato lo stalker che perseguitava una vedova a Giugliano -

Ultime Notizie dalla rete : Giugliano atti

Teleclubitalia.it

LA SICUREZZA, controlli anti - Covid della polizia municipale: chiusi e... P. P., 39enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato perpersecutori.L'anziana ha riportato contusioni non gravi, curate presso il pronto soccorso diin ... Nella serata, è stato poi denunciato per porto di oggettiad offendere un ragazzo di 25 anni, ...Tra i vari atti osceni, l’uomo si era mostrato in slip nel cortile condominiale, facendosi vedere dalla vittima mentre si masturbava ...I carabinieri della Stazione di Giugliano, in coordinamento con la Procura della Repubblica di Napoli Nord, hanno arrestato - in esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare - un ...