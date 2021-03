Giornata per le vittime del Covid, politici bergamaschi: “Dolore e impegno comune” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Giovedì 18 marzo, in occasione della ‘Giornata nazionale per le vittime del Covid’, in tutte le sedi della Regione Lombardia saranno esposte le bandiere a mezz’asta mentre a Palazzo Lombardia, a Palazzo Pirelli e nelle altre sedi territoriali, alle 11, sarà osservato un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime. Infine, la sera, i belvedere di Palazzo Lombardia e Palazzo Pirelli saranno illuminati con il tricolore. Il governatore Attilio Fontana sarà a Bergamo in occasione della visita del presidente del Consiglio, Mario Draghi, per le celebrazioni in ricordo delle vittime del Covid. Carnevali (Pd): “Sia una Giornata di memoria collettiva e di impegno comune” “Dopo il via libera definitivo in Senato è stata approvata la legge ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 17 marzo 2021) Giovedì 18 marzo, in occasione della ‘nazionale per ledel’, in tutte le sedi della Regione Lombardia saranno esposte le bandiere a mezz’asta mentre a Palazzo Lombardia, a Palazzo Pirelli e nelle altre sedi territoriali, alle 11, sarà osservato un minuto di raccoglimento in memoria delle. Infine, la sera, i belvedere di Palazzo Lombardia e Palazzo Pirelli saranno illuminati con il tricolore. Il governatore Attilio Fontana sarà a Bergamo in occasione della visita del presidente del Consiglio, Mario Draghi, per le celebrazioni in ricordo delledel. Carnevali (Pd): “Sia unadi memoria collettiva e di” “Dopo il via libera definitivo in Senato è stata approvata la legge ...

