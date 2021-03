Giornata per le vittime del Covid, gli speciali appuntamenti tv (Di mercoledì 17 marzo 2021) Emergenza Covid Ad un anno dall’inizio dell’emergenza sanitaria, ricorre domani – 18 marzo – la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia da Coronavirus. Un’occasione per conservare e rinnovare la memoria di tutte le persone decedute a causa della pandemia, ma anche un modo per ricordare le tante persone che in questi mesi hanno speso energie per soccorrere i contagiati. La ricorrenza commemorativa verrà sottolineata dalle principali emittenti all’interno dei palinsesti della Giornata. Giornata nazionale vittime Covid – Rai A partire dalle 6.45, quando andrà in onda Unomattina, domani Rai1 ricorderà la ricorrenza in tutte le tutte le trasmissioni, in particolare del daytime. Alle 9.40 sulla rete ammiraglia del servizio pubblico (e in replica alle ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 17 marzo 2021) EmergenzaAd un anno dall’inizio dell’emergenza sanitaria, ricorre domani – 18 marzo – lanazionale in memoria delledell’epidemia da Coronavirus. Un’occasione per conservare e rinnovare la memoria di tutte le persone decedute a causa della pandemia, ma anche un modo per ricordare le tante persone che in questi mesi hanno speso energie per soccorrere i contagiati. La ricorrenza commemorativa verrà sottolineata dalle principali emittenti all’interno dei palinsesti dellanazionale– Rai A partire dalle 6.45, quando andrà in onda Unomattina, domani Rai1 ricorderà la ricorrenza in tutte le tutte le trasmissioni, in particolare del daytime. Alle 9.40 sulla rete ammiraglia del servizio pubblico (e in replica alle ...

