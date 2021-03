Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid-19 il 18 marzo | il giorno delle bare di Bergamo

(Di giovedì 18 marzo 2021) Il 18sarà una data da oggi in poi celebrata in tutta Italia, con l’approvazione dell’istituzione dellaindel-19. La Commissioni Affari Costituzionali del Senato ha approvato la proposta di legge che renderà questa celebrazione ricorrente ogni anno. Con laper ledel coronavirus si vogliono ricordare le migliaia di deceduti italiani per la pandemia. La scelta della data è ricaduta sulin cui le immaginiportate via dasu mezzi militari si sono impresse nelle nostre vite. Lain ...

23.15 18 marzo Giornata nazionale vittime del Covid Dopo la Camera anche il Senato approva la legge che istituisce la Giornata nazionale in ricordo delle vittime del Covid che si celebrererà ogni 18 marzo, Quel 18 marzo del 2020 fu registrato il numero più alto di decessi a causa della pandemia: 2.978. Sarà anche la prima celebrazione della Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid, appena approvata in Parlamento, per la quale Palazzo Chigi ha disposto l'esposizione a mezz'asta delle bandiere. Bandiere a mezz'asta e un minuto di silenzio in tutta Italia il 18 marzo per la prima Giornata nazionale in memoria delle vittime di Covid. La commemorazione è stata istituita con l'approvazione in Parlamento.