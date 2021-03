Giornata della memoria covid | Draghi a Bergamo

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Si celebra la primanazionale indelle vittime dell’epidemia da coronavirus. Il 18 marzo, come stabilito dal Parlamento per legge, da quest’anno diventa la data per commemorare gli oltre 100mila italiani che hanno perso la vita per il-19. Il presidente del Consiglio, Mario, sarà a, città simbolo nella prima ondata dello scorso anno. Nelladel paese, rimane indelebile l’immagine dei camion militari che portavano fuori dalla città i feretri di cittadini deceduti. Alle ore 11 verrà deposta una corona di fiori al Cimitero monumentalecittà. Alle ore 11.15, al Parco Martin Lutero alla Trucca, si svolgerà l’inaugurazione del Boscocon la cerimonia per la messa a dimora dei ...

MinisteroDifesa : Oggi #17marzo celebriamo la Giornata dell'Unità d'Italia, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera. Nei suoi… - mdeligt_04 : Giornata della palestra ?? - ItalianAirForce : Giornata dell'#UnitàNazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera ???? . Oggi celebriamo questa giornata… - ManuPalo67 : Oggi 17 marzo celebriamo la Giornata dell'Unità d'Italia, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera.… - francescalimana : RT @MiC_Italia: Mettilo in agenda! Il 25 marzo è il #Dantedì, la Giornata nazionale dedicata a #DanteAlighieri. Preparati alle celebrazioni…

Il 18 marzo è dedicato alle vittimepandemia, il premier nella città simboloprima ondata Si celebra la primanazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da coronavirus. Il 18 marzo, come stabilito dal Parlamento per legge, da quest'anno diventa la data per ...