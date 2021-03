Giorgia Meloni e la fregnaccia di chi resta senza vaccino se rifiuta Astrazeneca | VIDEO (Di mercoledì 17 marzo 2021) Giorgia Meloni ieri ospite di Fuori dal coro non ha perso occasione per creare ancora più confusione sulla sospensione del vaccino Astrazeneca: la leader di Fratelli d’Italia infatti invece di ricordare quanto ribadito ieri da Ema, ovvero che i benefici della vaccinazione superano ampiamente gli svantaggi, ha preferito sobillare l’emotività di chi ha paura di vaccinarsi con Astrazeneca: “In tutta questa vicenda della campagna vaccinale c’è una grande assente, che è la trasparenza. Inutile dire alla gente che la costringi a vaccinarsi, che c’è l’obbligo vaccinale”. Vaccini, @GiorgiaMeloni: "Italia nel panico ma il governo non fa nulla"#Fuoridalcor pic.twitter.com/tB1JxCdBK5 — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) March 16, 2021 E qui già Meloni parte ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021)ieri ospite di Fuori dal coro non ha perso occasione per creare ancora più confusione sulla sospensione del: la leader di Fratelli d’Italia infatti invece di ricordare quanto ribadito ieri da Ema, ovvero che i benefici della vaccinazione superano ampiamente gli svantaggi, ha preferito sobillare l’emotività di chi ha paura di vaccinarsi con: “In tutta questa vicenda della campagna vaccinale c’è una grande assente, che è la trasparenza. Inutile dire alla gente che la costringi a vaccinarsi, che c’è l’obbligo vaccinale”. Vaccini, @: "Italia nel panico ma il governo non fa nulla"#Fuoridalcor pic.twitter.com/tB1JxCdBK5 — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) March 16, 2021 E qui giàparte ...

