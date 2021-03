Ginnastica | Vanessa Ferrari positiva al Covid-19 | “Proprio adesso che stavo raggiungendo la forma…”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 marzo 2021)è purtroppo risultataal-19. Ad annunciarlo è stata la stessa ginnasta attraverso i suoi profili social. La Campionessa del Mondo 2006 era ritornata in gara lo scorso 6 marzo in occasione della prima tappa di Serie A, andata in scena al PalaRossini di Ancona. In quell’occasione la fuoriclasse bresciana aveva offerto un’eccellente prestazione al corpo libero (sulle nuove note di “Bella ciao”) e si era esibita al volteggio con un doppio avvitamento di qualità. La 30enne era assente dalle pedane da un anno esatto e nell’ultimo periodo si era allenata duramente, tornando a lavorare su tutti gli attrezzi come non faceva dalle Olimpiadi di Rio 2016. La Farfalla di Orzinuovi insegue la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo e al momento ha due opzioni per conquistare il pass individuale (oltre ...