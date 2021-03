Giacometti | primario di malattie infettive | ' Anticorpi monoclonali per combattere il virus | Marche pronte a partire'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Giacometti primario

'A giorni potremo partire - quasi sicuramente entro il mese di marzo - e le Marche saranno tra le prime in Italia', spiega Andreadel reparto Malattie Infettive agli Ospedali ...In reparto arrivano tantissimi 40 - 50enni, molti senza gravi patologie pregresse eppure con i polmoni compromessi', spiega al Fattoquotidiano.it il professor Andreadella ...«A giorni potremo partire - quasi sicuramente entro il mese di marzo - e le Marche saranno tra le prime in Italia», spiega Andrea Giacometti, primario del reparto Malattie Infettive agli Ospedali ...La vicenda della sospensione dell''utilizzo di un lotto del vaccino AstraZeneca ha suscitato timori e le prenotazioni sono in lieve flessione ...