GF Vip, Pierpaolo punzecchia Giulia sui social: “Mi sento trascurato” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Sebbene il GF Vip abbia chiuso i battenti da qualche settimana, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi continuano a far sognare i fan. Proprio qualche giorno fa i due ragazzi hanno fatto divertire i fan, punzecchiandosi tramite le IG Stories. “Mi trascuri” – I Prelemi, così battezzati dai fan, nel reality hanno dovuto affrontare non poche avversità. L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Sebbene il GF Vip abbia chiuso i battenti da qualche settimana,Pretelli eSalemi continuano a far sognare i fan. Proprio qualche giorno fa i due ragazzi hanno fatto divertire i fan,ndosi tramite le IG Stories. “Mi trascuri” – I Prelemi, così battezzati dai fan, nel reality hanno dovuto affrontare non poche avversità. L'articolo

Advertising

Francy11412804 : RT @rainbow20202020: Sempre uno dei miei video preferiti dell'edizione assieme al post puntata in cui lo sconfitto non si dava pace pensand… - VicolodelleNews : ‘#GFVip’ Andrea Zelletta e le frecciatine a Giulia Salemi, Maria Teresa Ruta e Dayane Mello. E l’amicizia con Pierp… - namelessb1tch : RT @rainbow20202020: Sempre uno dei miei video preferiti dell'edizione assieme al post puntata in cui lo sconfitto non si dava pace pensand… - rainbow20202020 : Sempre uno dei miei video preferiti dell'edizione assieme al post puntata in cui lo sconfitto non si dava pace pens… - scellyxleApette : Grande Fratello Vip Giulia Salemi sempre più innamorata di Pierpaolo Petrelli. Il loro amore va a gonfie vele, a d… -