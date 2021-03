Gf Vip 5 | Tommaso Zorzi smette di seguire Maria Teresa Ruta sui social | la reazione della conduttrice

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Nella Casa del Gf Vip 5avevano instaurato un rapporto d’amicizia che, almeno inizialmente, sembrava avesse tutte le carte in regola per continuare anche una volta finito il reality. Così, tuttavia, non è stato. Una volta spente le telecamere del programma condotto da Alfonso Signorini, tra i due i rapporti si sono raffreddati. Lo stesso, ospite a Verissimo, aveva definito‘falsissima’. Inoltre il vincitorequinta edizione del Grande Fratello Vip ha recentemente rivelato di aver cancellato l’ex gieffina dai suoi contatti su Instagram. Contattata da SuperGuidaTv, laha chiarito quale sarebbe, dal suo punto di vista, il motivo di questa decisione di ...