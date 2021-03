Germania, 300 voli tutti esauriti a Pasqua per le Baleari “Covid free”. Governo: “No a viaggi non necessari” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Nei giorni scorsi Maiorca e altre destinazioni spagnole e portoghesi sono state cancellate in Germania dalla lista delle zone a rischio Covid, e a quel punto si sono scatenate le prenotazioni dei cittadini tedeschi. In particolare per le Baleari, amatissime dai turisti che arrivano dalla Germania. E chi andrà a Maiorca, Minorca, Ibiza e Formentera – le principali destinazioni turistiche dell’arcipelago -, non dovrà più affrontare la quarantena obbligatoria una volta rientrato a casa, visto che i contagi sono soltanto 19 ogni 100mila abitanti. Si è dunque scatenato un boom di prenotazioni che ha spinto Eurowings, compagnia low cost di Lufthansa, a predisporre 300 voli aggiuntivi per le Baleari per il periodo Pasquale. voli che sono andati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) Nei giorni scorsi Maiorca e altre destinazioni spagnole e portoghesi sono state cancellate indalla lista delle zone a rischio, e a quel punto si sono scatenate le prenotazioni dei cittadini tedeschi. In particolare per le, amatissime dai turisti che arrivano dalla. E chi andrà a Maiorca, Minorca, Ibiza e Formentera – le principali destinazioni turistiche dell’arcipelago -, non dovrà più affrontare la quarantena obbligatoria una volta rientrato a casa, visto che i contagi sono soltanto 19 ogni 100mila abitanti. Si è dunque scatenato un boom di prenotazioni che ha spinto Eurowings, compagnia low cost di Lufthansa, a predisporre 300aggiuntivi per leper il periodole.che sono andati ...

