Gennaro Iezzo nuovo ct della Nazionale del Regno delle Due Sicilie

(Di mercoledì 17 marzo 2021)sarà il ruolo di Commissario Tecnico delDueper gli Europei CONIFA (Confederation of Independent Football Associations) di calcio maschile a Nizza. L’ex portiere del Napoli allenerà lain questa speciale competizione, che vedrà la partecipazione anche, tra le altre,Padania. La squadra nasce dall’idea di Massimo Amitrano, con la prospettiva di valorizzare i popoli del sud Italia. La competizione andrà in scena questa estate a Nizza, con diverse compagini coinvolte. A 47 anni quindiriceve l’incarico di allenare questa giovane federazione, dopo le esperienze a Sant’Antonio Abate e alla Primavera dell’Avellino. Il comunicatosu ...

Intervento a Radio Punto Nuovo, l' ex portiere azzurroè entusiasta del nuovo ruolo di CT del Regno delle Due Sicilie: 'Orgoglioso di difendere i colori della nostra terra. Vogliamo vincere l' Europeo'.è stato il primo nome a cui ho pensato per il suo attaccamento al Sud Italia e per la sua esperienza nel mondo del calcio. Successivamente ho costituito un team di professionisti:Intervento a Radio Punto Nuovo, l' ex portiere azzurro Iezzo è entusiasta del nuovo ruolo di CT del Regno delle Due Sicilie: 'Orgoglioso di difendere i colori della nostra terra. Vogliamo vincere l'..A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Gennaro Iezzo, commissario tecnico del Regno delle Due Sicilie FA ...