Gaudiano racconta la malattia del padre | “Era l’amore della mia vita”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Con Polvere da sparoha vinto Sanremo Giovani e continua a vincere con l’intervista a Oggi è un altro giorno. Ovvio che non avrebbe mai voluto scrivere quel brano, frasi scritte dopo la morte di suo. Un sorriso che conquista, la profondità di chi ha qualcosa da dire e la voglia di rappresentare nei suoi testi chi semplicemente vive, dolore compreso. Ildiaveva un tumore al cervello, è andato via due anni fa ma la lotta contro il cancro è stata bene più lunga tra operazione, cura e riabilitazione. Lui c’era sempre: “non conosce ruoli, non si è più padri o figli, si è innamorati e io non mi sono posto la domanda dei ruoli. Non era mio, eramiae non potevo privarlo del mio ...