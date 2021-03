Garavaglia | Usare tutti gli strumenti per turismo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Garavaglia Usare

Far ripartire il turismo. Il ministro Massimoin audizione presso le Commissioni riunite Bilancio e Politiche Ue del Senato sul ... Si potrebbequesto strumento per non rinviare più l'...... il ministro del Turismo Massimo, indicando questo come uno dei sette punti principali ... Il secondo punto è che per forza di cose dopo Pasqua le cose andranno migliorando, vogliamo...Superbonus 110% anche per gli alberghi, collegato al rinnovo del sistema antincendio o al bonus facciate: questa la proposta di Garavaglia. Non solo, il neo ministro per il Turismo è riuscito a trovar ...Garavaglia: «Ci sono 230 milioni di euro per agenzie e tour operator» Garavaglia: «Ci sono 230 milioni di euro per agenzie e tour operator» ...