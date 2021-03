Gandini: “Sport sta vivendo un momento drammatico. Fantascienza che non riceva agevolazioni” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Lo Sport italiano “sta vivendo un momento drammatico perché le società professionistiche di vertice che stanno continuando le loro attività sono partite con dei presupposti che dovevano essere leggermente più ottimistici di quelli che si sono rivelati. Stanno facendo un campionato quasi completo senza pubblico, non ci sono ricavi e interventi diretti di sostegno”. Sono queste le parole di Umberto Gandini, presidente della Lega Basket Serie A, ospite ai microfoni di Lady radio. Gandini parla di come la pandemia abbia messo in ginocchio lo Sport italiano di vertice: “Sembrava che con il ‘ristori 5’ e lo scostamento di bilancio di 32 miliardi che era stato votato come ultimo atto del governo Conte una serie di istanze del mondo dello Sport fossero state ... Leggi su sportface (Di mercoledì 17 marzo 2021) Loitaliano “staunperché le società professionistiche di vertice che stanno continuando le loro attività sono partite con dei presupposti che dovevano essere leggermente più ottimistici di quelli che si sono rivelati. Stanno facendo un campionato quasi completo senza pubblico, non ci sono ricavi e interventi diretti di sostegno”. Sono queste le parole di Umberto, presidente della Lega Basket Serie A, ospite ai microfoni di Lady radio.parla di come la pandemia abbia messo in ginocchio loitaliano di vertice: “Sembrava che con il ‘ristori 5’ e lo scostamento di bilancio di 32 miliardi che era stato votato come ultimo atto del governo Conte una serie di istanze del mondo dellofossero state ...

