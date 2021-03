Gaia Di Fusco | conosciamo meglio la cantante di Amici

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 17 marzo 2021)Diè unadi 19 anni originaria della provincia di Caserta. Il grande pubblico l’ha conosciuta per la prima volta nel talent Io Canto, quando all’età di 12 anni sorprese tutti per la potenza vocale messa in mostra. Sette anni dopo approda ad2021, e anche stavolta riesce a stupire con la sua tecnica, meritandosi l’ingresso al Serale. Tra Io Canto eè protagonista in un altro programma televisivo, sempre su Canale 5: a cavallo tra il 2019 e il 2020 partecipa infatti alla seconda edizione di All Together Now, dove si piazza al terzo posto finale dopo l’eliminazione ai Duetti. Machi èDi: a seguire la biografia, il suo percorso ade ...