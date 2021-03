Future USA contrastati. In rosso il Nasdaq (Di mercoledì 17 marzo 2021) (Teleborsa) – I Future sugli indici a stelle e strisce si muovono con segni misti, anticipando una partenza debole per la borsa di Wall Street. C’è molta attesa per la conferenza stampa del governatore della FED Jerome Powell, che arriveranno dopo un meeting di due giorni del Federal Open Market Committee (FOMC), il principale organismo della Federal Reserve statunitense. Il contratto sul Dow Jones è in lieve rialzo dello 0,14% a 32.769 punti, quello sullo S&P 500 perde lo 0,29% a 3.940 punti, mentre il Nasdaq diminuisce dell’1% a 12.900 punti. Il rendimento del titolo del Tesoro USA a 10 anni è in rialzo, oltre quota 1,67% e ai massimi in 13 mesi, dopo due sedute in cui era stato in calo. Ciò spinge le vendite dei titoli tecnologici ad alta capitalizzazione. Leggi su quifinanza (Di mercoledì 17 marzo 2021) (Teleborsa) – Isugli indici a stelle e strisce si muovono con segni misti, anticipando una partenza debole per la borsa di Wall Street. C’è molta attesa per la conferenza stampa del governatore della FED Jerome Powell, che arriveranno dopo un meeting di due giorni del Federal Open Market Committee (FOMC), il principale organismo della Federal Reserve statunitense. Il contratto sul Dow Jones è in lieve rialzo dello 0,14% a 32.769 punti, quello sullo S&P 500 perde lo 0,29% a 3.940 punti, mentre ildiminuisce dell’1% a 12.900 punti. Il rendimento del titolo del Tesoro USA a 10 anni è in rialzo, oltre quota 1,67% e ai massimi in 13 mesi, dopo due sedute in cui era stato in calo. Ciò spinge le vendite dei titoli tecnologici ad alta capitalizzazione.

Borsa: Europa sotto tono, male i petroliferi, non le banche Restano deboli le principali Borse europee verso metà seduta, mentre l'attenzione è al piano vaccinale contro il Covid 19, comprese le verifiche in corso su AstraZeneca, e negli Usa, dove i future sono contrastati e tendenti al rosso, è in calendario la riunione del Fomc, con i mercati estremamente cauti e l'oro guardingo in lieve rialzo (+0,1%) a 1.735 dollari l'oncia. Per l'...

