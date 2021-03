Fuorigrotta | furti all’interno di Edenlandia | arrestato 29enne

(Di mercoledì 17 marzo 2021) L’uomo si sarebbe reso protagonista di alcuninel celebre parco divertimenti, nel quartiere, chiuso in questo periodo nel rispetto della normativa vigente anti Covid. Blitz dei Carabinieri di Bagnoli che hannoper rapina impropria unnapoletano di Pianura. L’uomo, gia’ noto alle forze dell’ordine, si sarebbe reso protagonista di alcuni

...un ristorante " 2 locali all'interno del noto parco divertimenti del quartiere, Edenlandia, attualmente chiuso per le normative anticontagio " hanno chiamato i Carabinieri per dei...LA CRIMINALITÀtra Arenella,e Montesanto: arrestati i due... LA DROGA Spaccio di droga ai Ponti Rossi, arrestato il pusher sullo scooter Ultimo aggiornamento: 12:23Un 29enne napoletano è stato arrestato all’interno del parco divertimenti Edenlandia: stava rubando un monitor ma, mentre si allontanava, è ...I Carabinieri della Compagnia di Bagnoli hanno arrestato per rapina impropria un 29enne di Pianura già noto alle Forze dell’Ordine ...