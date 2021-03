Franceschini: “Dal 27 marzo riaperture di cinema e teatri solo in Sardegna. Nel decreto Sostegni aiuti anche per lavoratori stagionali” (Di mercoledì 17 marzo 2021) “L’apertura programmata del 27 marzo di cinema e teatri nelle zone gialle, che è rimasta in vigore, al momento si applicherà solo alla Sardegna, salvo che ci siano dei cambiamenti da qui a quel momento, ma mi sembra molto difficile. Dunque, si prolungherà la crisi e bisogna continuare con una politica di sostegno“. Lo ha spiegato il ministro della cultura, Dario Franceschini, in audizione davanti alle commissioni riunite Cultura di Camera e Senato, sulle linee programmatiche del suo dicastero anche in relazione ai contenuti della proposta di piano nazionale di ripresa e resilienza. “Nel decreto Sostegni – ha aggiunto – ho chiesto di rifinanziare le misure di sostegno per i lavoratori della cultura e dello spettacolo, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) “L’apertura programmata del 27dinelle zone gialle, che è rimasta in vigore, al momento si applicheràalla, salvo che ci siano dei cambiamenti da qui a quel momento, ma mi sembra molto difficile. Dunque, si prolungherà la crisi e bisogna continuare con una politica di sostegno“. Lo ha spiegato il ministro della cultura, Dario, in audizione davanti alle commissioni riunite Cultura di Camera e Senato, sulle linee programmatiche del suo dicasteroin relazione ai contenuti della proposta di piano nazionale di ripresa e resilienza. “Nel– ha aggiunto – ho chiesto di rifinanziare le misure di sostegno per idella cultura e dello spettacolo, ...

