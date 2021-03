Franceschini, cultura trainante per economia futuro (Di mercoledì 17 marzo 2021) (Teleborsa) – “Nel decreto Sostegni ho chiesto di rifinanziare le misure di sostegno per i lavoratori della cultura e dello spettacolo, in particolar modo quelli che non hanno un contratto a tempo determinato”. Lo ha detto il Ministro della cultura Franceschini oggi presentando alle commissione cultura di Camera e Senato le linee programmatiche del suo ministero, anche in relazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). “Questo per garantire di superare questi mesi ancora difficili dove i luoghi della cultura rimangono chiusi e o con aperture parziali“. E’ chiaro, ha aggiunto ” che nella data che abbiamo fissato per la riapertura dei teatri e cinema nelle zone gialle, ovvero il 27 marzo , le riaperture saranno probabilmente possibili solo in Sardegna”. “Anche senza il settore del turismo il ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 17 marzo 2021) (Teleborsa) – “Nel decreto Sostegni ho chiesto di rifinanziare le misure di sostegno per i lavoratori dellae dello spettacolo, in particolar modo quelli che non hanno un contratto a tempo determinato”. Lo ha detto il Ministro dellaoggi presentando alle commissionedi Camera e Senato le linee programmatiche del suo ministero, anche in relazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). “Questo per garantire di superare questi mesi ancora difficili dove i luoghi dellarimangono chiusi e o con aperture parziali“. E’ chiaro, ha aggiunto ” che nella data che abbiamo fissato per la riapertura dei teatri e cinema nelle zone gialle, ovvero il 27 marzo , le riaperture saranno probabilmente possibili solo in Sardegna”. “Anche senza il settore del turismo il ...

