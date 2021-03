Forza Horizon 5 sarà lanciato entro quest'anno secondo il giornalista Jeff Grubb (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il noto giornalista di Gamesbeat, Jeff Grubb, sostiene che il nuovo episodio di Forza Horizon arriverà entro quest'anno. Grubb ha già commentato la potenziale uscita di Starfield di Bethesda durante il 2021 (salvo imprevisti) e, ora, in risposta a un utente su Twitter, ha detto di aspettarsi Forza Horizon 5 entro quest'anno. In realtà, finora Microsoft non ha annunciato il gioco in via ufficiale, tuttavia le voci su Forza Horizon 5 si susseguono da tempo. Stando a recenti rumor, che risalgono allo scorso mese, il titolo dovrebbe essere ambientato in Giappone. Mentre sul finire del 2020, altre indiscrezioni suggerivano ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il notodi Gamesbeat,, sostiene che il nuovo episodio diarriveràha già commentato la potenziale uscita di Starfield di Bethesda durante il 2021 (salvo imprevisti) e, ora, in risposta a un utente su Twitter, ha detto di aspettarsi. In realtà, finora Microsoft non ha annunciato il gioco in via ufficiale, tuttavia le voci su5 si susseguono da tempo. Stando a recenti rumor, che risalgono allo scorso mese, il titolo dovrebbe essere ambientato in Giappone. Mentre sul finire del 2020, altre indiscrezioni suggerivano ...

