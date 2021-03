Formazioni ufficiali Chelsea-Atletico Madrid | Champions League 2020 2021

Leggi su sportface

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Ledi, match valido per il ritorno degli ottavi di finale di. A Stamford Bridge scendono in campo i blues e i colchoneros in quella che resta l’unica sfida realmente aperta per il passaggio del turno. All’andata i ragazzi di Tuchel si imposero per 0-1 in casa della squadra di Simeone, che però ha tutte le carte in regola per ribaltarla. Fischio d’inizio alle ore 21 di mercoledì 17 marzo.: Mendy; Rudiger, Alonso, Kanté, Werner, Zouma, Kovacic, Ziyech, James, Azpilicueta, Havertz.: Oblak; Gimenez, Koke, Joao Felix, Saul, Suarez, Renan Lodi, Llorente, Savic, Carrasco, Trippier. SportFace.