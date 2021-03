Fonseca: “Mia moglie Cristina è grande tifosa dello Shakhtar. Ma all’andata, tornando a casa, l’ho vista felice per la vittoria della Roma” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della gara di ritorno contro lo Shakthar Donetsk: “Noi vogliamo vincere. Non possiamo dire che saremo più attenti alla difesa o all’attacco. E’ importante difendere bene, ma se segniamo sarà più complicato per lo Shakhtar. Non siamo venuti qui a difendere”. Ha passato tanti anni qui allo Shakhtar, ci sono tre momenti che ricorda più di altri?“E’ difficile, ho passato grandi momenti. Ho vinto sempre le coppe e il campionato. Ci sono tanti momenti importanti passati qui. I più felici sono quando abbiamo vinto campionato, coppa e supercoppa”. Farà del turn over visto il vantaggio acquisito all’andata?“E’ vero che abbiamo fatto un buon risultato a Roma, ma conosciamo la ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 17 marzo 2021) Paulo, tecnico, ha parlato così in conferenza stampa alla vigiliagara di ritorno contro lo Shakthar Donetsk: “Noi vogliamo vincere. Non possiamo dire che saremo più attenti alla difesa o all’attacco. E’ importante difendere bene, ma se segniamo sarà più complicato per lo. Non siamo venuti qui a difendere”. Ha passato tanti anni qui allo, ci sono tre momenti che ricorda più di altri?“E’ difficile, ho passato grandi momenti. Ho vinto sempre le coppe e il campionato. Ci sono tanti momenti importanti passati qui. I più felici sono quando abbiamo vinto campionato, coppa e supercoppa”. Farà del turn over visto il vantaggio acquisito?“E’ vero che abbiamo fatto un buon risultato a, ma conosciamo la ...

