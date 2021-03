Foibe | Panizzut-Boiardi Lega | ' punire negazionismo come per Shoah' **

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 mar. (Adnkronos) - "Serve una modifica al codice penale per inserire il reato di apologia e negazione degli eccidi delle foibe. Laha presentato una proposta di legge per ampliare il contrasto alche continua a manifestarsi nelle celebrazioni e commemorazioni storiche con grave offesa alla dignità umana, coscienza collettiva e memoria storica del nostro Paese. La norma esplicita il riferimento ai massacri delle foibe accanto al riferimento alla". Lo annunciano i deputati dellaMassimilianoe Fabio, firmatari della proposta di legge. "L'obiettivo -spiegano- è contrastare ildi una pagina tragica della storia del nostro Paese, parte integrante di una strategia pianificata per l'eliminazione etnica degli ...

Genova. "Genova è piena di adesivi e manifesti con la delirante scritta 'No, no party', su cui svetta il simbolo di Azione Antifascista. L'ennesimo atto di oltraggio e ... Massimiliano ... Inneggiare alle foibe è una aberrazione storica contro gli stessi italiani. Una vergogna da ... Lo dice in una nota il deputato Massimiliano Panizzut della Lega.