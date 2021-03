Firma l'appello al "Nutriscore": lo schiaffo di Ricciardi all'Italia (Di mercoledì 17 marzo 2021) Alessandra Benignetti Il consulente del ministro Speranza è tra i Firmatari di un appello per l'introduzione in Europa del Nutriscore, il sistema di etichettatura che penalizza i prodotti Italiani. Salvini e Meloni attaccano: "Si dimetta" Non è passato neppure un mese da quando il consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, Walter Ricciardi, evocava un nuovo lockdown generale, scatenando una vera e propria bufera politica. Oggi l’igienista dell’Università Cattolica del Sacro Cuore ci ricasca. A far discutere stavolta, è la sua Firma apposta in calce ad un appello siglato da numerosi scienziati europei per promuovere il Nutriscore, e cioè la famigerata "etichetta a semaforo", che finisce per bollare di fatto le eccellenze del ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 17 marzo 2021) Alessandra Benignetti Il consulente del ministro Speranza è tra itari di unper l'introduzione in Europa del, il sistema di etichettatura che penalizza i prodottini. Salvini e Meloni attaccano: "Si dimetta" Non è passato neppure un mese da quando il consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, Walter, evocava un nuovo lockdown generale, scatenando una vera e propria bufera politica. Oggi l’igienista dell’Università Cattolica del Sacro Cuore ci ricasca. A far discutere stavolta, è la suaapposta in calce ad unsiglato da numerosi scienziati europei per promuovere il, e cioè la famigerata "etichetta a semaforo", che finisce per bollare di fatto le eccellenze del ...

