Fiorentina Milan, due recuperi a centrocampo per Prandelli (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli può contare sul recupero di Sofyan Amrabat e Gaetano Castrovilli per la gara di domenica contro il Milan Il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli può contare sul recupero di Sofyan Amrabat e Gaetano Castrovilli per la gara di domenica contro il Milan. Come riferisce La Nazione, entrambi hanno una chance di partire titolari mentre Cristiano Biraghi ieri ha svolto ancora lavoro differenziato e per questo motivo dovrebbe partire dalla panchina. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il tecnico dellaCesarepuò contare sul recupero di Sofyan Amrabat e Gaetano Castrovilli per la gara di domenica contro ilIl tecnico dellaCesarepuò contare sul recupero di Sofyan Amrabat e Gaetano Castrovilli per la gara di domenica contro il. Come riferisce La Nazione, entrambi hanno una chance di partire titolari mentre Cristiano Biraghi ieri ha svolto ancora lavoro differenziato e per questo motivo dovrebbe partire dalla panchina. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

capuanogio : L'#Inter dal Torino al Torino (20 partite): Torino ? @ Sassuolo ? Bologna ? @ Cagliari ? Napoli ? Spezia ? @ Veron… - AntoVitiello : #Ibrahimovic a inizio settimana prossima avrà un nuovo controllo medico (dopo quello avuto ieri, con buoni risultat… - Milannews24_com : Buona notizia per la Fiorentina in vista della gara contro il Milan - Milannews24_com : Fiorentina, Prandelli recupera un titolare in vista del match con il Milan - Andrea59749012 : Il Milan non molla Milenkovic: rinnovo con la Fiorentina difficile. Il prezzo e gli scenari -