Fiorentina-Milan | Biraghi verso il recupero con i rossoneri | Serie A News

Advertising

capuanogio : L'#Inter dal Torino al Torino (20 partite): Torino ? @ Sassuolo ? Bologna ? @ Cagliari ? Napoli ? Spezia ? @ Veron… - AntoVitiello : #Ibrahimovic a inizio settimana prossima avrà un nuovo controllo medico (dopo quello avuto ieri, con buoni risultat… - Scoglionati : Fiorentina finalmente vittoriosa e con bel gioco. Una classifica che da' respiro, ma adesso non bisogna fermarsi. P… - mirko_masella : RT @sportli26181512: TMW RADIO - Vlahovic per una big? B. Giordano: 'Un altro anno a Firenze gli farebbe bene': L'ex bomber e tecnico Bruno… - Dalla_SerieA : Fiorentina, Milenkovic-Pezzella al bivio salvezza - -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Milan

Commenta per primo Il Manchester United è in pressing, e anche illo ha messo nel mirino. Comunque vada, l'addio di Nikola Milenkovic allaè vicinissimo anche per i bookmaker. Il difensore serbo ha glissato sulle proposte di rinnovo dei viola e con ......). Sono invece 14 i testa a testa tra Mariani e il Sassuolo, di cui ben tre occorsi nel campionato in corso della Serie A e dunque quando i neroverdi di fila hanno affrontato Napoli,...Il Milan dopo aver incassato la sconfitta contro il Napoli si prepara a sfida il Manchester United in Europa League, gara in programma domani a San Siro e valida per staccare il pass dei quarti di fin ...Commenta per primo Il Manchester United è in pressing, e anche il Milan lo ha messo nel mirino. Comunque vada, l’addio di Nikola Milenkovic alla Fiorentina è vicinissimo anche per i bookmaker. Il dife ...