Fiorentina, Lirola vuole restare in Francia: «Marsiglia club perfetto per me»

Pol Lirola non pensa più alla Fiorentina e spera di restare al Marsiglia anche nella prossima stagione Pol Lirola si è trasferito a gennaio dalla Fiorentina al Marsiglia in prestito con diritto e ora spera di restare a lungo in Francia. Lo ha dichiarato lo stesso terzino spagnolo in una intervista a La Provence. «Il mio desiderio è quello di restare qui. Il Marsiglia è il club perfetto per me, mi piacerebbe restare, ma non dipende solo da me. Io proverò solo a giocare tutte le partite al 100%. Mi trovo molto bene qui, sono a sole 4 ore di macchina da casa, Barcellona. Longoria mi ha detto di pensare a far bene e che avremmo avuto il tempo di parlare in ...

