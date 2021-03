Fiorentina, addio o rinnovo per Ribery? Le tre possibili soluzioni (Di mercoledì 17 marzo 2021) La situazione contrattuale di Franck Ribery continua ad essere un tema scottante in casa Fiorentina. Le tre possibili soluzioni La situazione contrattuale di Franck Ribery continua ad essere un tema scottante in casa Fiorentina. Come riferito da La Nazione, ci sono tre possibili soluzioni. La prima è un addio al termine della stagione con l’effetto che la società risparmierebbe sul suo ingaggio da 4 milioni netti l’anno. La seconda e la terza sono legate ad un possibile rinnovo di contratto (annuale oppure biennale) che però dipende da fattori come ingaggio e progetto tecnico. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 marzo 2021) La situazione contrattuale di Franckcontinua ad essere un tema scottante in casa. Le treLa situazione contrattuale di Franckcontinua ad essere un tema scottante in casa. Come riferito da La Nazione, ci sono tre. La prima è unal termine della stagione con l’effetto che la società risparmierebbe sul suo ingaggio da 4 milioni netti l’anno. La seconda e la terza sono legate ad un possibiledi contratto (annuale oppure biennale) che però dipende da fattori come ingaggio e progetto tecnico. Leggi su Calcionews24.com

