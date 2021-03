Finisce il sogno di Luna Rossa, Coppa America a New Zealand (Di mercoledì 17 marzo 2021) AUCKLAND (NUOVA ZELANDA) (ITALPRESS) – Il sogno è purtroppo terminato. Dopo 10 bellissime e combattutissime regate, si chiude la 36^ Americàs Cup presented by Prada, con un punteggio di 7 a 3 a favore del defender, Emirates Team New Zealand. Dopo i primi tre giorni dove i due team si sono alternati alla testa della classifica, e il quarto di pausa dovuto all'assenza di vento, i neozelandesi sono riusciti a passare in vantaggio nella quinta giornata, e vincere le due regate finali, svolte in questi ultimi due giorni. La regata odierna, disputata sul campo A, parte ritardo a causa del vento che si è stabilizzato sui dieci nodi dopo circa mezz'ora. Luna Rossa entra da sinistra e dopo la partenza rimane sulla sinistra del campo, mentre Emirates Team New Zealand dopo la partenza vira subito per andare a ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) AUCKLAND (NUOVA ZELANDA) (ITALPRESS) – Ilè purtroppo terminato. Dopo 10 bellissime e combattutissime regate, si chiude la 36^ Americàs Cup presented by Prada, con un punteggio di 7 a 3 a favore del defender, Emirates Team New. Dopo i primi tre giorni dove i due team si sono alternati alla testa della classifica, e il quarto di pausa dovuto all'assenza di vento, i neozelandesi sono riusciti a passare in vantaggio nella quinta giornata, e vincere le due regate finali, svolte in questi ultimi due giorni. La regata odierna, disputata sul campo A, parte ritardo a causa del vento che si è stabilizzato sui dieci nodi dopo circa mezz'ora.entra da sinistra e dopo la partenza rimane sulla sinistra del campo, mentre Emirates Team Newdopo la partenza vira subito per andare a ...

