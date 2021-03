FIFA 21: Obiettivi Connolly, Hendrick e Horgan – Requisiti Festa di San Patrizio (Di mercoledì 17 marzo 2021) Electronic Arts ha comunicato che sono ora disponibili gli Obiettivi che permettono di sbloccare le carte speciali della Squadra della Festa di San Patrizio di Aaron Connolly, Jeff Hendrick e Daryl Horgan. Le tre carte in questione sono state rilasciate in occasione della celebrazione della Festa di San Patrizio. Marcatori del trifoglio: Segna 10 gol con giocatori dell’Irlanda in Amichevoli FUT Live: Capolavoro manageriale, con 4 giocatori di nazionalità irlandese nella squadra titolare. Istinto irlandese: Fornisci 6 assist su passaggio filtrante con giocatori dell’Irlanda in FUT Live: Capolavoro manageriale, con 4 giocatori di nazionalità irlandese nella squadra titolare. Partita di San Patrizio: Gioca 14 partite in FUT ... Leggi su fifaultimateteam (Di mercoledì 17 marzo 2021) Electronic Arts ha comunicato che sono ora disponibili gliche permettono di sbloccare le carte speciali della Squadra delladi Sandi Aaron, Jeffe Daryl. Le tre carte in questione sono state rilasciate in occasione della celebrazione delladi San. Marcatori del trifoglio: Segna 10 gol con giocatori dell’Irlanda in Amichevoli FUT Live: Capolavoro manageriale, con 4 giocatori di nazionalità irlandese nella squadra titolare. Istinto irlandese: Fornisci 6 assist su passaggio filtrante con giocatori dell’Irlanda in FUT Live: Capolavoro manageriale, con 4 giocatori di nazionalità irlandese nella squadra titolare. Partita di San: Gioca 14 partite in FUT ...

Advertising

ultimateteamit : *NEW* #FIFA21 #FUT #FUT21 Obiettivi Connolly, Hendrick e Horgan - Requisiti Festa di San Patrizio - igameconsolle : Dai un'occhiata a JAVIER PASTORE UNO DI NOI OBIETTIVI FIFA 21 @IGameConsolle ?? - Team #Sgamer… - matt_2994 : Fifa a obiettivi di Just Rohn e torno con la mente a quando avevo 17 anni, bei tempi - igameconsolle : Dai un'occhiata a CHAMPIONS LEAGUE REAL MADRID ATALANTA E OBIETTIVI FIFA 21 @IGameConsolle ?? - Team #Sgamer… - FutXFan : FIFA 21: Come ottenere un Mega Pacchetto Raro tramite Obiettivi -