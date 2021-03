Festa “social” per il bebè | trenta persone nei guai

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Poche mascherine, zero distanziamentoe, baci e abbracci come se il virus non esistesse. È il resoconto di unaorganizzata in una palestra, con video postati anche sui.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Festa social

Agenzia ANSA

Si tratta senza dubbio di canzoni che potrete inviare fra le tante frasi d'auguri per ladel papà 2021, ma anche come post sui, taggando appunto il vostro caro papà. Rimanete collegate ...... incontri con birrai, tap takeover, presentazioni di nuove birre, webinar, dirette suie ... acquistabile da tutti gli appassionati italiani rende ancor più nazionale la nostra, con l'...Poche mascherine, zero distanziamento sociale, baci e abbracci come se il virus non esistesse. È il resoconto di una festa organizzata in una palestra.Hanno organizzato una festa all'interno di una palestra di Giulianova per la scoperta del sesso del bambino (un maschietto). Una trentina gli invitati, quasi tutti di Tortoreto - in pochi con ...