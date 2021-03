Festa del papà idee regalo, ad ogni papà il regalo perfetto (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il 19 marzo è la Festa del papà, quale miglior momento per stupirlo con un regalo speciale? Banditi i regali scontati dell’ultimo minuto di cui hanno cassetti e armadi pieni vediamo insieme quale è il regalo giusto fatto “su misura”. Non parliamo di alta sartoria ovviamente, ma di individuare l’essenza del suo stile e le sue passioni, per soddisfare piccoli o grandi desideri. Dato il delicato momento che non ci permette di frequentare i Centri commerciali con la calma che questo tipo di cose richiede, prendiamo in considerazione gli acquisti online. La cosa fondamentale è mettere a fuoco i gusti o le tendenze. Ci sono papà dall’animo sportivo, o quelli con la passione dell’Hi-Tech, altri invece interessati alla cultura, come pure ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il 19 marzo è ladel, quale miglior momento per stupirlo con unspeciale? Banditi i regali scontati dell’ultimo minuto di cui hanno cassetti e armadi pieni vediamo insieme quale è ilgiusto fatto “su misura”. Non parliamo di alta sartoria ovviamente, ma di individuare l’essenza del suo stile e le sue passioni, per soddisfare piccoli o grandi desideri. Dato il delicato momento che non ci permette di frequentare i Centri commerciali con la calma che questo tipo di cose richiede, prendiamo in considerazione gli acquisti online. La cosa fondamentale è mettere a fuoco i gusti o le tendenze. Ci sonodall’animo sportivo, o quelli con la passione dell’Hi-Tech, altri invece interessati alla cultura, come pure ...

Advertising

teatrolafenice : ???? Il 17 marzo 1861 fu proclamata l'Unità d'Italia. Sono passati 160 anni! Il nostro Inno e i nostri colori per ric… - Agenzia_Ansa : Oggi 17 marzo è #SanPatrizio, St. Patrick’s Day, la festa del santo patrono d'Irlanda. E Google la celebra con un d… - corsi_gabriele : Non aspettate la festa del papà. Fatelo adesso. @triomedusa @radiodeejay - robbyfox21 : RT @sabrina__sf: I 19 marzo è la festa del PAPÀ. Non del genitore 1/ genitore 2. W IL PAPÀ E W LA MAMMA SEMPRE!!! - vincenz94103912 : la PIÙ spettacolare festa del mondo. SANT'AGATA -