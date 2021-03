Ferdinand elogia Cristiano Ronaldo | «Etica impareggiabile | esempio per i biambini»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Riohato, suo ex compagno di squadra L’ex difensore del Manchester United Rio, compagno diai tempi dei Red Devils, ha parlato dell’del lavoro dell’attaccante della Juventus nel suo programma YouTube. Ecco le sue dichiarazioni. «Quando si pensa atutti vedono macchine veloci, viaggi su aerei privati, moda, un sorriso che vale milioni. Ma quello che vedo io è il lavoro. Un’, credo che sia la migliore lezione per ogni bambino lo segue. L’del lavoro è alla base di ogni ambizione per essere il migliore». Leggi su Calcionews24.com