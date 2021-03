Federalberghi Penisola Sorrentina si prepara alla riapertura: tamponi agli ospiti e ambulatori per le emergenze (Di mercoledì 17 marzo 2021) Favorire la ripresa dei flussi turistici e il ripristino della fiducia dei viaggiatori: è il duplice obiettivo del progetto “Innovazione, sicurezza sanitaria e sostenibilità” promosso da Federalberghi Penisola Sorrentina in collaborazione con l’università Federico II di Napoli e la start-up B-Side. L’iniziativa, che prenderà il via con la prossima stagione turistica, consiste in un piano d’azione che consentirà alle strutture ricettive della Costiera di prevenire i contagi da Covid-19, gestire i casi sospetti e ridurre i rischi tra gli ospiti e il personale. Per i dipendenti e gli ospiti degli alberghi si prevede la possibilità di sottoporsi a tampone antigenico o molecolare all’arrivo nella struttura. Nel caso in cui il test dovesse dare esito positivo, l’ospite verrà isolato in un mini Covid center ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 17 marzo 2021) Favorire la ripresa dei flussi turistici e il ripristino della fiducia dei viaggiatori: è il duplice obiettivo del progetto “Innovazione, sicurezza sanitaria e sostenibilità” promosso dain collaborazione con l’università Federico II di Napoli e la start-up B-Side. L’iniziativa, che prenderà il via con la prossima stagione turistica, consiste in un piano d’azione che consentirà alle strutture ricettive della Costiera di prevenire i contagi da Covid-19, gestire i casi sospetti e ridurre i rischi tra glie il personale. Per i dipendenti e glidegli alberghi si prevede la possibilità di sottoporsi a tampone antigenico o molecolare all’arrivo nella struttura. Nel caso in cui il test dovesse dare esito positivo, l’ospite verrà isolato in un mini Covid center ...

