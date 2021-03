FED, Powell: “Usa trainano ripresa mondiale” (Di mercoledì 17 marzo 2021) (Teleborsa) – Come atteso la Federal Reserve ha deciso di lasciare invariati allo 0-0,25% i tassi d’interesse, livello a cui sono stati portati nel marzo dello scorso anno per contrastare gli effetti negativi sull’economia statunitense dell’emergenza Covid-19. Nessun cambio di passo neanche sul fronte del programma mensile di acquisto di titoli di Stato (80 miliardi) e titoli garantiti da mutui ipotecari (40 miliardi) che continua ad attestarsi sui 120 miliardi di dollari al mese. Nell’attesa conferenza stampa, al termine di un meeting di due giorni del Federal Open Market Committee (Fomc), il principale organismo della Federal Reserve statunitense, il governatore della Fed, Jerome Powell ha espresso parole rassicuranti riguardo ai tassi di interesse, che resteranno fermi ancora a lungo, e sull’inflazione, definendo l’aumento sopra il 2% soltanto “transitorio”. Non si ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 17 marzo 2021) (Teleborsa) – Come atteso la Federal Reserve ha deciso di lasciare invariati allo 0-0,25% i tassi d’interesse, livello a cui sono stati portati nel marzo dello scorso anno per contrastare gli effetti negativi sull’economia statunitense dell’emergenza Covid-19. Nessun cambio di passo neanche sul fronte del programma mensile di acquisto di titoli di Stato (80 miliardi) e titoli garantiti da mutui ipotecari (40 miliardi) che continua ad attestarsi sui 120 miliardi di dollari al mese. Nell’attesa conferenza stampa, al termine di un meeting di due giorni del Federal Open Market Committee (Fomc), il principale organismo della Federal Reserve statunitense, il governatore della Fed, Jeromeha espresso parole rassicuranti riguardo ai tassi di interesse, che resteranno fermi ancora a lungo, e sull’inflazione, definendo l’aumento sopra il 2% soltanto “transitorio”. Non si ...

