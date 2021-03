Fallimento Greensill | il tribunale tedesco chiama il curatore di Lehman

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 17 marzo 2021) I circa cinquemila abitanti di Botzingen, cittadina del Baden-Wuerttemberg, rischiano di perdere dall’oggi al domani circa duemila e cinquento euro a testa. A 150 chilometri di distanza, i settemila abitanti di Weissach temono la stessa sorte: più di duemila euro pro capite potrebbero andare in fumo. Anche in Assia, nel paesino di Schwalbach am Taunus, i suoi abitanti calcolano una potenziale perdita per 1300 euro a testa, a Eschbor 1700 euro, poco meno di 900 euro a Poecking in Baviera, a Monheim poco meno di mille, e così via in circa 50 città tedesche. Sono solo alcuni numeri dell’ennesimo disastro finanzario che ha travolto la Germania e la sua Autorità di vigilanza finanziaria, la Bafin. Martedì è inziata la procedura di insolvenza perBank, controllata tedesca diCapital, società australiana di finanziamento delle supply ...