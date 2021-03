Fabrizio Corona e le minacce ai magistrati del Tribunale di Sorveglianza: in arrivo un’altra denuncia per Corona (Di mercoledì 17 marzo 2021) Formalmente non è arrivata ma sembra sia solamente questione di minuti o ore: attesa alla Procura di Brescia una denuncia che verrà depositata dal magistrato della Procura Generale Antonio Lamanna che, dopo aver valutato gli atti, sembra essere in procinto di querelare per minacce Fabrizio Corona che, dopo i fatti della settimana scorsa, si troverebbe tuttora ricoverato nel reparto psichiatria del Niguarda di Milano. A riportare la notizia dell’arrivo della denuncia, che al momento non sarebbe ancora stata depositata, è l’agenzia Ansa. Fabrizio Corona e la revoca del differimento di pena Continua lo sciopero di Fabrizio Corona nell’ospedale Niguarda, dove è ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 17 marzo 2021) Formalmente non è arrivata ma sembra sia solamente questione di minuti o ore: attesa alla Procura di Brescia unache verrà depositata dal magistrato della Procura Generale Antonio Lamanna che, dopo aver valutato gli atti, sembra essere in procinto di querelare perche, dopo i fatti della settimana scorsa, si troverebbe tuttora ricoverato nel reparto psichiatria del Niguarda di Milano. A riportare la notizia dell’della, che al momento non sarebbe ancora stata depositata, è l’agenzia Ansa.e la revoca del differimento di pena Continua lo sciopero dinell’ospedale Niguarda, dove è ...

