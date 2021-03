F1, James Allison: “La Mercedes è una macchina completamente nuova. Abbiamo investito tanto” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Continua al Bahrain International Circuit il lavoro per Mercedes in vista del Mondiale 2021. Nella pista che ha accolto lo scorso week-end le tre giornate di test ufficiali, la formazione inglese ha deciso di svolgere con due vetture il filming day. Nel corso della sessione privata concessa da regolamento, i tecnici della casa di Stoccarda hanno ultimato gli ultimi dettagli in vista della stagione 2021 che si aprirà il prossimo 28 marzo nel circuito che sorge alla periferia di Manama. Il britannico Lewis Hamilton ed il finnico Valtteri Botttas si preparano per il 23 estenuanti prove in programma dopo dei test che hanno lasciato parecchi dubbi nella squadra tedesca. James Allison, direttore tecnico della Mercedes, sembra tranquillo dopo questa ulteriore sessione privata. L’ingegnere inglese ha svelato ai microfoni di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 marzo 2021) Continua al Bahrain International Circuit il lavoro perin vista del Mondiale 2021. Nella pista che ha accolto lo scorso week-end le tre giornate di test ufficiali, la formazione inglese ha deciso di svolgere con due vetture il filming day. Nel corso della sessione privata concessa da regolamento, i tecnici della casa di Stoccarda hanno ultimato gli ultimi dettagli in vista della stagione 2021 che si aprirà il prossimo 28 marzo nel circuito che sorge alla periferia di Manama. Il britannico Lewis Hamilton ed il finnico Valtteri Botttas si preparano per il 23 estenuanti prove in programma dopo dei test che hanno lasciato parecchi dubbi nella squadra tedesca., direttore tecnico della, sembra tranquillo dopo questa ulteriore sessione privata. L’ingegnere inglese ha svelato ai microfoni di ...

Advertising

alessiolabbe : RT @FormulaHumor: Qualcuno mi ricorda perché James Allison è passato in Mercedes e perché Ferrari ha permesso ciò? - FormulaHumor : Qualcuno mi ricorda perché James Allison è passato in Mercedes e perché Ferrari ha permesso ciò? - diegocatalano77 : James Allison aveva anticipato che quella della presentazione era una W12 che nascondeva delle novità. Alcune sono… - Motorsport_IT : #F1 | Ecco il fondo che la @MercedesAMGF1 ha voluto nascondere in occasione della presentazione della #W12: è davve… -

Ultime Notizie dalla rete : James Allison Mercedes, filming day in Bahrain. Allison, novità PU sull'aspirazione Poi c'è quanto è nascosto alla vista, la power unit con le "soluzioni inedite" anticipate da James Allison alla presentazione. Il direttore tecnico torna sul punto per dire ancora qualcosa in più, ...

Allison e la W12: 'Come una nuova relazione' - FormulaPassion.it Così il direttore tecnico della Mercedes James Allison ha cercato di spiegare con una metafora il clima che si respira all'interno del team di Brackley. La scuderia dominatrice dell'era turbo - ...

F1, James Allison: "Abbiamo deciso di nascondere le nostre scelte sul fondo vettura" OA Sport F1, James Allison: “La monoposto è completamente nuova” Continua al Bahrain International Circuit il lavoro per Mercedes in vista del Mondiale 2021. Nella pista che ha accolto lo scorso week-end le tre giornate di test ufficiali, la formazione inglese ha d ...

Mercedes: filming day concluso con due monoposto La squadra campione dle mondo ha completato i 100 km per le riprese commerciali con Lewis Hamilton e Valtteri Bottas impegnati sulle W12 in Bahrain. Il team di Brackley ha cercato di capire come mai l ...

Poi c'è quanto è nascosto alla vista, la power unit con le "soluzioni inedite" anticipate daalla presentazione. Il direttore tecnico torna sul punto per dire ancora qualcosa in più, ...Così il direttore tecnico della Mercedesha cercato di spiegare con una metafora il clima che si respira all'interno del team di Brackley. La scuderia dominatrice dell'era turbo - ...Continua al Bahrain International Circuit il lavoro per Mercedes in vista del Mondiale 2021. Nella pista che ha accolto lo scorso week-end le tre giornate di test ufficiali, la formazione inglese ha d ...La squadra campione dle mondo ha completato i 100 km per le riprese commerciali con Lewis Hamilton e Valtteri Bottas impegnati sulle W12 in Bahrain. Il team di Brackley ha cercato di capire come mai l ...