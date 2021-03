(Di mercoledì 17 marzo 2021) (Teleborsa) – In espansione il mercato dellenella zona euro a. Secondo l’Eurostat, lanel settore delleè salita dello 0,8% dopo il -1,5% registrato a dicembre (dato rivisto da -3,7%). Nell’Europa dei 27, il settore ha riportato un aumento delladello 0,9% contro il -1,3% registrato il mese precedente. Rispetto ad un anno prima, lasubisce una caduta dell’1,9% nell’e dell’1,8% nell’UE allargata.

Advertising

DividendProfit : Eurozona, produzione costruzioni gennaio +0,8% - PaoloLuraschi : precedente,attesi definitivi inflazione Eurozona febbraio di oggi. Usa bene indice manifatturiero NY Empire State m… - PaoloLuraschi : -Eurozona:inflazione febbraio -Usa:permessi costruzione e cantieri febbraio -Usa:report EIA scorte petrolio -Usa:m… - PaoloLuraschi : -Usa:indice manifatturiero del NYEmpire State marzo •Martedì 16 marzo -Giappone:produzione industriale gennaio -F… - PaoloLuraschi : Usa e Cina febbraio. Di seguito l'agenda settimanale dei principali aggiornamenti macroeconomici •Lunedì 15 marzo… -

Ultime Notizie dalla rete : Eurozona produzione

ilmessaggero.it

Rispetto ad un anno prim a, lasubisce una caduta dell'1,9% nell'e dell'1,8% nell'UE allargata.Il vero obiettivo è di incrementare ladell'idrogeno verde , quella ottenuto tramite ... l'Italia potrebbe diventare un hub di energia pulita per l'importando l'idrogeno verde dal ...In espansione il mercato delle costruzioni nella zona euro a gennaio. Secondo l'Eurostat, la produzione nel settore delle costruzioni è salita ...Il petrolio greggio Wti resta ancora in fase di ritracciamento, mentre l'oro e il gas naturale spingono verso le rispettive resistenze.