Eurovision | i Maneskin costretti a modificare il loro brano “Zitti e Buoni” | ecco perché e cosa cambierà

I Maneskin, vincitori del 71esimo Festival di Sanremo, avrebbero proposto una nuova versione di Zitti e Buoni per l'Eurovision Song Contest 2021. Ma ci sarà una sostanziale modifica nel testo. Quale? Secondo quanto riportato da Fanpage, questa notte, sul canale YouTube ufficiale dei Maneskin, sarebbe stata pubblicata la versione ridotta a 3 minuti del brano, ovvero la durata massima consentita per poter partecipare all'Eurovision Song Contest. Ma non sarebbe l'unico cambiamento. Riascoltando la nuova versione, possiamo sentire che c'è stata un'inversione di rotta in alcune parti del testo. I Maneskin, cioè, avrebbero dovuto censurare tutte le parti con le parolacce. Su Fanpage leggiamo: Quindi il verso: "Vi conviene toccarvi i c******i" è ...

