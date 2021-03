Eurovision censura brano dei Maneskin: “Abbiamo scelto il buon senso” (Di mercoledì 17 marzo 2021) ROMA – “Siamo ribelli, non scemi”. I Maneskin rispondono così alla notizia, resa nota oggi, sulla censura della loro ‘Zitti e buoni’ nella versione che porteranno in gara all’Eurovision Song Contest il prossimo 22 maggio. Da regolamento, dal brano sono state tagliate tutte le parolacce e accorciata la durata a 3 minuti. “Cambiare il testo non è una cosa che ci ha fatto piacere– spiegano Damiano, Ethan, Victoria e Thomas- ma abbiamo dovuto seguire le regole per evitare la squalifica, abbiamo pensato fosse più importante partecipare che una parolaccia“. Leggi su dire (Di mercoledì 17 marzo 2021) ROMA – “Siamo ribelli, non scemi”. I Maneskin rispondono così alla notizia, resa nota oggi, sulla censura della loro ‘Zitti e buoni’ nella versione che porteranno in gara all’Eurovision Song Contest il prossimo 22 maggio. Da regolamento, dal brano sono state tagliate tutte le parolacce e accorciata la durata a 3 minuti. “Cambiare il testo non è una cosa che ci ha fatto piacere– spiegano Damiano, Ethan, Victoria e Thomas- ma abbiamo dovuto seguire le regole per evitare la squalifica, abbiamo pensato fosse più importante partecipare che una parolaccia“.

