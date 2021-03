Europei, Ceferin (pres. Uefa): “Tifosi allo stadio o valuteremo altre sedi” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Euro 2020: il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, ha ribadito di volere il pubblico negli stadi durante gli Europei di calcio in programma quest’estate Euro 2020Chiare e precise le parole del presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, il quale ha ribadito ancora una volta di voler assolutamente una parte di Tifosi negli stadi durante gli Europei di calcio in programma quest’estate. Nel dettaglio ha sottolineato come la Uefa sarebbe pronta a cambiare le sedi in cui svolgere la manifestazione. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sports: “Stiamo lavorando a diversi scenari, ma l’unica certezza che possiamo dare è che l’opzione di giocare qualsiasi partita di EURO 2020 in ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Euro 2020: ilidente della, Aleksander, ha ribadito di volere il pubblico negli stadi durante glidi calcio in programma quest’estate Euro 2020Chiare e precise le parole delidente della, Aleksander, il quale ha ribadito ancora una volta di voler assolutamente una parte dinegli stadi durante glidi calcio in programma quest’estate. Nel dettaglio ha sottolineato come lasarebbe pronta a cambiare lein cui svolgere la manifestazione. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sports: “Stiamo lavorando a diversi scenari, ma l’unica certezza che possiamo dare è che l’opzione di giocare qualsiasi partita di EURO 2020 in ...

