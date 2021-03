Europa League, Shakhtar Donetsk-Roma sarà a porte chiuse (Di mercoledì 17 marzo 2021) “La gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League Shakhtar-Roma a Kiev si svolgerà senza spettatori“. Queste le parole con cui il club ucraino annuncia che la sfida continentale di giovedì si svolgerà a porte chiuse. La notizia arriva dopo che già in mattinata la capienza dello stadio era stata ridotta al 20%. La decisione è stata presa dalla Commissione per la sicurezza ambientale e delle emergenze del consiglio comunale di Kiev dopo aver analizzato la situazione epidemiologica del Paese. I dati relativi alla diffusione del coronavirus non sono infatti rassicuranti e l’aumento del numero di contagi da Covid-19 ha reso necessaria una nuova stretta. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 17 marzo 2021) “La gara di ritorno degli ottavi di finale dia Kiev si svolgerà senza spettatori“. Queste le parole con cui il club ucraino annuncia che la sfida continentale di giovedì si svolgerà a. La notizia arriva dopo che già in mattinata la capienza dello stadio era stata ridotta al 20%. La decisione è stata presa dalla Commissione per la sicurezza ambientale e delle emergenze del consiglio comunale di Kiev dopo aver analizzato la situazione epidemiologica del Paese. I dati relativi alla diffusione del coronavirus non sono infatti rassicuranti e l’aumento del numero di contagi da Covid-19 ha reso necessaria una nuova stretta. SportFace.

