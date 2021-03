Europa League: Shakhtar Donetsk - Roma sarà a porte chiuse (Di mercoledì 17 marzo 2021) "La gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League Shakhtar - Roma a Kiev si svolgerà senza spettatori" con queste parole il club ucraino annuncia le porte chiuse nella partita di domani dopo ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 17 marzo 2021) "La gara di ritorno degli ottavi di finale dia Kiev si svolgerà senza spettatori" con queste parole il club ucraino annuncia lenella partita di domani dopo ...

Advertising

Gazzetta_it : Italia, notte fonda in Europa. Da undici anni la #ChampionsLeague non è cosa nostra - OfficialASRoma : ??? Diawara: “Le difficoltà delle squadre italiane dopo gli impegni di Europa League? Posso parlare solo per la Roma… - DiMarzio : #ACMMUFC, recuperi importanti tra gli inglesi per la sfida di #UEL - alessioborghe71 : @franvanni L’anno scorso l’Europa League era la coppa più bella degli ultimi anni. - sportli26181512 : Contrordine: Shakhtar-Roma si gioca a porte chiuse: Contrordine: Shakhtar-Roma si gioca a porte chiuse Niente spett… -