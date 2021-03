Etiopia, la diaspora tigrina: “L’Italia blocchi la vendita di armi” (Di mercoledì 17 marzo 2021) ROMA – La diaspora tigrina nel mondo ha lanciato una campagna Twitter per chiedere al governo italiano di “mettere fine a un accordo per la vendita di armi” con il governo etiope, che ha ordinato a novembre un’offensiva militare nel Tigray durante la quale sarebbero avvenute, stando alle Nazioni Unite, violazioni dei diritti umani. Leggi su dire (Di mercoledì 17 marzo 2021) ROMA – La diaspora tigrina nel mondo ha lanciato una campagna Twitter per chiedere al governo italiano di “mettere fine a un accordo per la vendita di armi” con il governo etiope, che ha ordinato a novembre un’offensiva militare nel Tigray durante la quale sarebbero avvenute, stando alle Nazioni Unite, violazioni dei diritti umani.

