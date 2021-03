Equitazione | Dressage Nations Cup Wellington 2021 | dopo la prima giornata di gare in testa la Germania

(Di giovedì 18 marzo 2021) Va in archivio, nella tarda serata italiana, ladellatappa dellaCup di, di categoria CDI3*, scattata a, in Florida, negli Stati Uniti:il Prix St.Georges ed il Grand Prix è inla, davanti agli Stati Uniti, al Canada ed all’Australia. CLASSIFICACUP223.333% Michael KLIMKE – Domino 957 (68.853 – 3) Kevin KOHMANN – Five Star 74.177 – 2 Frederic WANDRES – Quizmaster 74.765 – 1 Christoph KOSCHEL – Eaton Unitechno 74.391 – 22 Stati Uniti 222.370% Katherine BATESON CHANDLER – Alcazar ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Equitazione Dressage

OA Sport

In quel momento Stevens stava scrivendo un libro sul suo metodo di insegnamento dele dell'classica "gentile e leggera", nei quali vi erano anche dei capitoli sulla storia dell'...... mai avrei pensato che sarei entrata nel mondo agonistico del para -. Dal 2002 sono in ... L'mi ha dato una forza e un'energia incredibile, mi ha fatto rialzare perché è un'attività ...Va in archivio, nella tarda serata italiana, la prima giornata della prima tappa della Dressage Nations Cup di equitazione, di categoria CDI3*, scattata a Wellington, in Florida, negli Stati Uniti: do ...La Federazione Italiana Sport Equestri comunica che sono state apportate delle modifiche al regolamento Scuole di Sport Equestri per l’anno 2021. Le modifiche riguardano i requisiti per il mantenime ...