Enrico Letta nomina Irene Tinagli e Giuseppe Provenzano vicesegretari del Pd (Di mercoledì 17 marzo 2021) Enrico Letta ha chiesto all'Europarlamentare dem Irene Tinagli e all'ex ministro per il Sud e la Coesione territoriale Giuseppe Provenzano di affiancarlo come vicesegretari del Pd. Le nomine verranno sottoposte all'approvazione della prossima Assemblea nazionale. Lo si apprende da fondi del Nazareno: Tinagli svolgerà le funzioni di vicaria.

